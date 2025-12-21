Техосмотр легковых автомобилей с 2026 года подорожает почти на 10%

Тарифы на техосмотр (ТО) легковых автомобилей с 1 января 2026 года в среднем вырастут на 9,7%, подсчитал «Ъ», проанализировав более 50 региональных документов. Цены утвердили более половины субъектов РФ в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для сравнения: индексация в 2024 году составляла 7,4−7,5%.