Техника сбыта: американский бизнес переходит на расчеты в рублях с Россией

Американский бизнес использует рубли для расчетов с РФ. Есть уже несколько компаний из США, которые применяют российскую валюту для закупок наших товаров — от удобрений до металлов, рассказал «Известиям» президент ТПП Сергей Катырин. Чаще всего им не нужны собственные рублевые счета в России — платежи идут через посредников. Товарооборот Москвы и Вашингтона в первом полугодии 2025-го увеличился почти на треть — до $2,8 млрд, при этом на экспорт из России пришлось 2,5 млрд. Доля расчетов в рублях по всему американскому региону уже достигла 68% в июне, следует из данных ЦБ. Продолжится ли этот тренд и как на это будут влиять активные действия по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Известий».