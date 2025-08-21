Техника сбыта: американский бизнес переходит на расчеты в рублях с Россией

Американский бизнес использует рубли для расчетов с РФ. Есть уже несколько компаний из США, которые применяют российскую валюту для закупок наших товаров — от удобрений до металлов, рассказал «Известиям» президент ТПП Сергей Катырин. Чаще всего им не нужны собственные рублевые счета в России — платежи идут через посредников. Товарооборот Москвы и Вашингтона в первом полугодии 2025-го увеличился почти на треть — до $2,8 млрд, при этом на экспорт из России пришлось 2,5 млрд. Доля расчетов в рублях по всему американскому региону уже достигла 68% в июне, следует из данных ЦБ. Продолжится ли этот тренд и как на это будут влиять активные действия по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Известий».
Товарооборот России и США в 2025 году
Сейчас прямые долларовые переводы практически невозможны, поэтому бизнес нашел альтернативные механизмы — расчеты через посредников, сообщил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
— Фактически это работает так: российский импортер оплачивает поставку в рублях, средства проходят через банк-посредник в третьей стране, и уже оттуда американский поставщик получает привычные доллары. В ряде случаев зарубежные банки держат корреспондентские счета в российских, что упрощает проведение рублевых платежей, — пояснил Сергей Катырин.
В редких случаях рублевые средства американцы расходуют внутри России — например, если у компании США остался филиал или представитель. Но основной поток, по словам президента ТПП РФ, идет через конверсию, так как прямого интереса в накоплении рублей у американского бизнеса нет. Они быстро конвертируются в удобные валюты, либо используются для встречных закупок российских товаров — это позволяет минимизировать валютные риски и продолжать сотрудничество на взаимовыгодной основе, подчеркнул Сергей Катырин. Он сообщил, что некоторые компании из США оплачивают рублями встречные закупки российских товаров. По его словам, речь о самой разной продукции — от удобрений до металлов.
Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев также подтвердил, что расчеты в российской валюте с компаниями США чаще проходят через банки-посредники или клиринговые механизмы и рублевый платеж конвертируется. Проведение таких сделок — сигнал о том, что национальная валюта становится более привычным инструментом даже в чувствительных направлениях, отметил эксперт.
Американские компании заинтересованы в поставках отдельных товаров из России, таких как металлы, удобрения, нефтехимия, уран, и плата в рублях стала техническим компромиссом, позволяющим сохранить эти сделки, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.
Товарооборот России и США за первое полугодие 2025-го уже увеличился почти на треть — до $2,8 млрд. При этом львиная доля пришлась на российские поставки (порядка $2,5 млрд) — наша страна продает Соединенным Штатам уран, удобрения, драгоценные металлы. Импорт из США ограничен в основном фармацевтикой, медицинским оборудованием и приборами для химанализа. Именно в этих нишах рублевые расчеты помогают сохранять стабильность цепочек поставок, уточнил Сергей Катырин.
В то же время доля российской валюты в расчетах РФ за импорт со всем американским регионом в апреле-июне уже достигла рекордных за последние годы 64%, следует из статистики ЦБ («Известия» изучили). Данные есть с 2019 года. Как пояснили редакции в регуляторе, в макрорегион входит Северная и Южная Америка.
Для сравнения, во II квартале 2024-го доля российской валюты составляла лишь 29% от всех расчетов. То есть за год она увеличилась в 2,2 раза.
Россия продвигает свою валюту, и это позволяет снижать уязвимость перед внешними шоками. Сам факт расширения рублевой зоны в международной торговле укрепляет финансовый суверенитет и создает основу для долгосрочной стабильности, считает Игорь Расторгуев.
С кем еще торгует Россия
С другими регионами доля расчетов в рублях за импорт тоже растет. Так, в целом по всем странам она достигла 55% (+13 п.п. по сравнению со II кварталом 2024-го). Со странами в Карибском бассейне наша страна почти полностью перешла на рубли — там показатель достиг 81%, прибавив за год 54 п.п. По Океании он достиг 73% (+23 п.п.) и почти того же уровня в торговле с Африкой — 70% (+22 п.п.).
Расчеты в рублях за импорт из Европы увеличились с 55 до 65%, а из Азии достигли половины.
После серии ограничений в долларовых переводах российские компании и банки начали переходить на рубль как расчетную единицу даже с непрофильными партнерами, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, потепление отношений и переговорный процесс с США создают фон, при котором бизнес чувствует себя увереннее, добавил он.
— В Европе переход на рубль во многом связан с сохранением нишевых поставок и необходимостью обходить ограничения через взаиморасчеты в валютах, а в Африке и Океании дополнительным стимулом стали более активная торговая экспансия России и участие в проектах в энергетике, продовольствии и удобрениях. Для партнеров это также возможность получить рублевую ликвидность, которую можно использовать для закупки российских товаров, — пояснил Владимир Чернов.
Переход на рублевые расчеты — вынужденная мера, добавил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Поскольку все ключевые банки в России за последние три года оказались выведены за рамки расчетов в долларах и евро через систему SWIFT, то для обслуживания внешней торговли пришлось выстроить альтернативную систему. В итоге рубли, полученные зарубежными поставщиками от российских импортеров, идут на оплату экспорта РФ, добавил он.
Расчеты за российские товары в рублях тоже растут. Всего во II квартале 2025-го 53% таких сделок проводились в российской валюте (годом ранее — 40%). Присутствие рубля усилилось на 15 п.п. в торговле с Азией (до 51%), а с американским регионом доля подскочила вдвое (до 48%). В расчетах за экспорт с Океанией, Африкой и Карибским бассейном наша страна почти полностью перешла на рубли — доля по ним превысила 90%.
Что будет с импортом и экспортом до конца года
Сейчас у компаний и банков уже выстроены схемы проведения платежей в рублях, и они будут масштабироваться. При этом потепление отношений и смягчение санкций могут привести к тому, что торговля начнет увеличиваться, отмечают эксперты.
После падения объемов в 2022—2023 годах товарооборот с США стал постепенно восстанавливаться, и в 2024-м он составил около $3,5 млрд. В 2025-м при нынешней динамике можно ожидать роста на 10−15% — до $3,8−4 млрд, спрогнозировал Владимир Чернов.
По его мнению, рост экспорта также будет продолжаться, хотя темпы наверняка замедлятся на фоне высокой базы, и к концу года показатель может закрепиться в районе 58−60%. Однако дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от хода переговоров и возможных санкционных корректировок, поэтому при благоприятном сценарии возможно увеличение и до $7 млрд, добавил он.
После завершения военного конфликта на Украине и подписания мирного договора часть западных санкций будет снята, отметил Александр Потавин из «Финам». Тогда может произойти некоторое повышение доли расчетов России в иностранной валюте. Однако в рублях настолько низкой, как раньше, она уже не станет, считают эксперты.