Тают на глазах: как и зачем производители продуктов втихую урезают их вес и фасовку

В российских магазинах покупатели все чаще замечают тревожную тенденцию: качество и количество знакомых продуктов меняется. Привычные ингредиенты производители заменяют более дешевыми аналогами, а стандартные упаковки незаметно уменьшают. Финансы Mail разбирались, с чем связано это явление, как борются с ним в других странах и что делать покупателям в такой ситуации?