«Тайные знаки» и списки Forbes: Эльвира Набиуллина отмечает День рождения

Биография
Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе, в татарской семье. Отец Сахипзада Саитзадаевич, работал шофером, мать Зулейха Хаматнуровна — аппаратчица на приборостроительном производстве.
В 1986 году с отличием окончила экономический факультет МГУ по специальности «экономист». Интересный факт: поступая, она ничего не знала про экономику.
«Влекло неизвестное, выбрала факультет наугад» — рассказывала она в интервью Владимиру Познеру.
Аспирантуру Набиуллина окончила также в МГУ.
Эльвира Сахипзадовна занимала различные посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей, Минэкономики и Минэкономразвития. С сентября 2007 года по май 2008-го занимала пост министра экономического развития и торговли РФ. Затем, до мая 2012 года была министром экономического развития РФ.
12 марта 2013 года Набиуллину выдвинули кандидатом на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации. 9 апреля 2013 года Госдума приняла решение о ее назначении на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года.
Так, Эльвира Набиуллина стала первой женщиной-главой центрального банка страны G8.
Брошки и костюмы
Образ главы Банка России за многие годы стал дополнительным средством коммуникации. Эльвира Набиуллина любит коллекционировать и носить броши, повязывать шею платками и шарфами. Перед каждым важным выступлением Эльвира Набиуллина выбирает брошь, которая неизменно вызывает ажиотаж.
Да и сама глава ЦБ говорила, что броши — это «повод для размышлений» и «способ общения без слов».
Обычно журналисты на каждом важном событии обращают внимание на брошки Набиуллиной. Однако «говорящим» может быть и костюм.
Председатель Банка России последние три года надевала на пресс-конференции по ключевой ставке черные костюмы. Но, например, 6 июня, когда регулятор принял решение понизить ставку до 20% годовых, Набиуллина была в зеленом.
Далее председатель регулятора вновь вернулась к темному гардеробу. Однако стоит отметить, что на пресс-конференции после снижения ставки до 16,5% годовых Набиуллина дополнила образ ярким розовым шарфиком.
Особый ажиотаж вызвал наряд Эльвиры Сахипзадовны на Петербургском международном экономическом форуме — глава ЦБ выбрала белый костюм. В кулуарах ПМЭФ-2025 обсуждали, что такой выбор можно расценивать как позитивный сигнал.
Международное признание
В мае 2014 года Набиуллина заняла 72 место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин мира» по версии журнала Forbes — она была единственной представительницей России в списке. Глава ЦБ попадала в этот список и в последующие годы.
В сентябре 2015 года журнал Euromoney признал Набиуллину лучшим руководителем среди глав центральных банков в мире.
В 2025 году колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион назвал Эльвиру Сахипзадовну одной из лучших в мире руководителей ЦБ.
«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская — прим. ред.) экономика выросла (в том числе — прим. ред.)… благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», — писал автор.
Интересные факты
В интервью Сергею Шнурову Эльвира Сахипзадовна говорила, что на Новый год предпочитает эти два салата. Готовить любит сама, хотя признается, что «шуба» получается у нее не так хорошо, как ей хотелось бы.
Кроме того, глава ЦБ признавалась, что любит слушать Шостаковича и Баха, получает от музыки много эмоций. Также она сама умеет играть на фортепиано.
К шуткам о себе Набиуллина относится нормально — так она говорила журналистам на одной из пресс-конференций. В то время на фоне высоких ключевых ставок в Интернете появилось множество мемов на эту тему.
«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — говорила Набиуллина, комментируя шутки и мемы о своей профессиональной деятельности.
