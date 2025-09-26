ТАСС: уцелевшую нитку «Северных потоков» могут быстро запустить в эксплуатацию

«Учитывая 18-й пакет санкций, намерение ЕС полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа не позднее 1 января 2028 года и общий политический контекст в Германии и ЕС, не проглядывается никаких перспектив в обозримом будущем для того, чтобы не то, что этот газопровод заработал, а в том, чтобы даже начались серьезные переговоры между, допустим, Германией и Россией о возобновлении его работы в том или ином виде. То есть для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки необходимо сначала прийти к какому-то серьезному общеполитическому потеплению между Россией и ЕС, что пока выглядит маловероятным», — отметил Белогорьев.