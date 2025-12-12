Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: сумма ущерба Euroclear Банку России складывается из трех факторов

Сумма ущерба Euroclear Банку России складывается из суммы заблокированных средств ЦБ, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Центральный банк России

В ЦБ подтвердили агентству, что иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы планируется подать в пятницу, 12 декабря. Как добавили в пресс-службе, порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика], в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях — как в дружественных, так и в недружественных странах, — будет определен после вступления решения суда в законную силу.

«Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды», — сообщил ТАСС.

Регулятор указал, что подача обусловлена, помимо прочего, официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов Банка России для передачи третьим лицам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ценные бумаги: виды и правила определения стоимости
Улучшить благосостояние можно разными способами. Один из них — инвестирование в ценные бумаги. Вместе с экспертом разберем их виды, механизм получения дохода и расскажем, кому подходит этот инструмент.
Читать дальше