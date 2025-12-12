ТАСС: сумма ущерба Euroclear Банку России складывается из трех факторов

В ЦБ подтвердили агентству, что иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы планируется подать в пятницу, 12 декабря. Как добавили в пресс-службе, порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика], в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях — как в дружественных, так и в недружественных странах, — будет определен после вступления решения суда в законную силу.
«Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды», — сообщил ТАСС.
Регулятор указал, что подача обусловлена, помимо прочего, официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов Банка России для передачи третьим лицам.
