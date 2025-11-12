ТАСС: самая дорогая в России хрущевка продается почти за 29 млн рублей

На втором месте — трехкомнатная хрущевка за 17,3 млн рублей в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Объект площадью 74,4 кв. м имеет раздельные комнаты и санузел, а также газовую колонку. Квартира находится в крупнопанельном доме 1959 года постройки серии 1−506. Дома этой серии относят к переходному периоду между «сталинками» и хрущевками. «Это не “сталинка”, а именно ранняя хрущевка. В Санкт-Петербурге переход к такому жилью выглядел не как в Москве (где крупнопанельные дома не стали предшественниками хрущевок). Стены дома выполнены из шлакобетона, лифта нет (и нет возможности встроить его). Преимущества — высокие потолки, толстые стены, хорошая тепло- и шумоизоляция. Дом возводился для проживания архитекторов “Ленпроекта” и инженеров», — отметил эксперт.