ТАСС: ОАЭ опровергли данные о массовом закрытии счетов компаний, связанных с РФ

Три источника ТАСС в банковском секторе ОАЭ не смогли подтвердить информацию о масштабной проверке связанных с Россией компаний. «Вряд ли можно говорить, что банки ОАЭ в массовом порядке ужесточают и без того строгую комплаенс-политику в отношении российских клиентов, возможности которых давно ограничены из-за санкций. Наши клиенты из России не сообщали о каких-либо изменениях в рутинных процессах, связанных с банковским обслуживанием», — сказал представитель базирующейся в Дубае консалтинговой компании, которая оказывает услуги российскому бизнесу.