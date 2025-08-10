Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ОАЭ опровергли данные о массовом закрытии счетов компаний, связанных с РФ

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. ОАЭ сохраняют приверженность международным стандартам банковского регулирования, которые действуют в отношении всех держателей счетов, независимо от их национальной принадлежности. Власти страны не инициировали каких-либо проверок, результатом которых могло стать массовое закрытие банковских счетов компаний, в том числе связанных с Россией, сообщил ТАСС представитель эмиратского правительства.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: AP 2024

«ОАЭ полностью соблюдают международные стандарты и поддерживают надежную систему регулирования. Финансовые учреждения страны работают независимо и вправе отклонять заявки, которые они считают связанными с высоким уровнем риска. Такие решения носят превентивный характер, основаны исключительно на оценке рисков и не направлены против какой-либо конкретной национальности. Мы также подтверждаем, что в стране не происходило массового закрытия счетов каких-либо организаций», — заявил чиновник.

Ранее в РБК сообщили, что в ОАЭ прошла массовая банковская проверка, направленная на выявление масштабов работы компаний с Россией. По словам собеседников издания, эмиратские банки проводят «зачистку своих российских портфелей».

Три источника ТАСС в банковском секторе ОАЭ не смогли подтвердить информацию о масштабной проверке связанных с Россией компаний. «Вряд ли можно говорить, что банки ОАЭ в массовом порядке ужесточают и без того строгую комплаенс-политику в отношении российских клиентов, возможности которых давно ограничены из-за санкций. Наши клиенты из России не сообщали о каких-либо изменениях в рутинных процессах, связанных с банковским обслуживанием», — сказал представитель базирующейся в Дубае консалтинговой компании, которая оказывает услуги российскому бизнесу.

Как отмечают собеседники агентства, банки ОАЭ давно придерживаются строгой политики, ограничивающей возможности российских клиентов открывать и обслуживать корпоративные счета. Кроме того, многие компании, связанные с РФ, сталкиваются с трудностями при проведении международных расчетов. В частности, эмиратские банки регулярно требуют от клиентов обосновать происхождение денег и необходимость перевода.