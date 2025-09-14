Ричмонд
ТАСС: долги рэпера Лигалайза в России превысили 460 тыс. рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков, известный как Лигалайз (признан в РФ иноагентом), оставил в России долги на сумму более 460 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: PersonaStars

«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей, часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Как следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении музыканта открыты шесть исполнительных производств. Одно касается задолженности по кредитам и исполнительным сборам по ним на 113 тыс. рублей. Также с Лигалайза принудительно взыскивают штраф в размере 50 тыс. рублей за невыполнение в установленный срок предписания Роскомнадзора об устранении нарушений в Telegram-канале, выразившихся в распространении материалов иноагента без указания на его статус. Еще одно исполнительное производство касается взыскания 2 тыс. рублей по налогам и сборам.

Три исполнительных производства о взыскании налогов и сборов в настоящее время прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона «Об исполнительном производстве» (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если невозможно установить местонахождение должника и его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях). Сумма по этим производствам составляет почти 292 тыс. рублей.

Минюст РФ внес Меньшикова в реестр иноагентов 27 декабря 2024 года. Как следует из открытых данных, музыкант летом 2023 года покинул РФ, переехав в Литву. Бутырский районный суд Москвы оштрафовал Лигалайза за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 50 тыс. рублей.

