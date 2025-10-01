Японская Takeda передаст завод в Ярославле российской компании

«Нинларо» — один из самых продаваемых инновационных препаратов Takeda, предназначен для пациентов с множественной миеломой. По данным DSM Group, в январе—августе 2025 года аптечные продажи и госзакупки препарата выросли вдвое год к году: было реализовано около 9 тыс. упаковок на 1,8 млрд руб. По итогам 2024 года такой динамики по этому препарату не наблюдалось: объем его реализации был практически таким же, как в 2023 году.