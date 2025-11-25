Сыграли в ящик: к чему приведет превращение кассового чека в лотерейный билет

Инициатива, предложенная депутатом Михаилом Делягиным, предполагает, что каждый пробитый в РФ кассовый чек получит уникальный номер и станет лотерейным билетом. Такой подход может перенести контроль за пробитием чеков с государства на потребителей: если чек дает шанс на выигрыш, покупатель будет требовать его с продавца, лишая последнего возможности скрыть выручку.
По словам Алены Яковлевой, основателя и управляющего партнера ГК «РосКо», лотерея чеков имеет высокий потенциал, хотя вряд ли станет универсальным решением для «обеления» рынка. По ее словам:
Такая мера должна работать исключительно в комплексе с цифровизацией ФНС, косвенными методами налогового контроля и реформой стимулирующих режимов для добросовестных предпринимателей. Отдельный инструмент, каким бы привлекательным он ни казался, не решает системную проблему тени в малом бизнесе. Однако внедрение механизма, который делает покупателя заинтересованным участником контроля, может существенно изменить структуру повседневных транзакций и повысить прозрачность оборота.
Эксперт считает, что наиболее устойчивый результат подобная система показывает именно там, где уже создана развитая цифровая инфраструктура. «Россия за последние годы инвестировала значительные ресурсы в цифровые инструменты ФНС — и именно это позволяет рассматривать налоговые лотереи не как эксперимент, а как логичное продолжение эволюции контроля. Такая надстройка может значительно усилить эффект от уже работающих систем и вывести борьбу с теневым оборотом на новый уровень».
Почему такая инициатива может стать актуальной?
Похожая «Единая лотерея счетов» действует на Тайване уже с 1951 года и считается одной из самых результативных систем по стимулированию фискальной дисциплины МСП. В Италии, Греции, Словакии и Португалии аналогичные механизмы позволили заметно сократить серый оборот наличности, увеличив налогооблагаемую базу для бюджета этих стран. Для России, где доля «гаражных» продаж, по разным оценкам превышает четверть всего экономического оборота, подобная модель способна дать ощутимый доход в государственную казну.
Последнее время российская экономика работает в условиях замедления роста: Международный валютный фонд обратил внимание на снижение динамики роста российского ВВП до 0,6% за 2025 год. В то же время ФНС сообщила о росте налоговых поступлений за первые семь месяцев года примерно на 7%. Однако значительная часть прироста приходится на нефтегазовые доходы, в то время как малый и средний бизнес демонстрирует признаки застоя в этом отношении.
В таких условиях государство начало активно искать инструменты для расширения налоговой базы. Механизм лотерейных чеков позволяет увеличить собираемость налогов без усиления административного давления и роста затрат на увеличение финансовых проверок, опираясь не на их ужесточение, а находя новые стимулы для граждан. Инициатива логично вписывается в стратегию цифровизации налогового контроля через онлайн-кассы, что делает ее логичным продолжением существующей логики поведения налоговиков.
«Рост теневого оборота на фоне замедления экономического развития может стать ключевым фактором ускорения внедрения лотереи чеков. Если в ближайшие два года доля теневой экономики приблизится к прогнозным значениям в пятнадцать — двадцать процентов ВВП и это приведет к проседанию налоговых поступлений от малого бизнеса, правительство будет вынуждено применять механизмы мягкого, но эффективного фискального стимулирования. Именно к таким механизмам относится лотерея чеков, которая, по оценкам экспертов, способна быстро окупиться за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль, НДС (налог на добавленную стоимость) и другим сборам», — подчеркивает Алена Яковлева в комментарии.
Риски внедрения
Несмотря на привлекательность, существует и ряд рисков. Первый — рост нагрузки на бизнес. С увеличением числа покупателей, требующих пробивать чеки, вырастет запрос на стабильную работу онлайн-касс и нагрузка на каналы связи для передачи фискальных данных в ФНС. Любой сбой может привести к недовольству покупателей, спорам и увеличит риски для бизнеса.
Кроме этого, потребуется технологическая модернизация непригодного для этих целей расчетно-кассового оборудования. Для корректного отображения уникальных номеров на чеках необходимо будет доработать ПО кассовых аппаратов, что потребует дополнительных инвестиций в оборудование и сертификацию, и ляжет новым грузом на плечи малого бизнеса, который еще не оправился от повышения НДС, резкого снижения порога по «упрощенке».
По словам Алены Яковлевой, важным риском является и восприятие самой идеи обществом. Эксперт отмечает, что «участие граждан в механизме контроля через лотерею создает эффект вовлеченности, но при отсутствии качественной коммуникации государство может столкнуться с недоверием и опасениями по поводу прозрачности розыгрышей. Важно, чтобы система не просто работала, но и вызывала доверие, иначе ее стимулирующий эффект будет заметно слабее».
Особого подхода потребует проработка административной и юридической части. Лотерея — это не просто генерация случайных чисел, а механизм с правилами, регламентами, процедурами обжалования, защитой от мошенничества и соблюдением строгой прозрачности. Особое внимание придется обратить на налогообложение выигрышей. Сегодня такого рода доходы свыше четырех тысяч рублей облагаются НДФЛ (налогом на доходы физических лиц) от 13 до 15% с его увеличением до 30%, если счастливчик не является налоговым резидентом РФ. Это потребует масштабной информационной работы с гражданами, чтобы участники лотереи были в курсе требований ФНС.
Кроме этого, инициатива может столкнуться с недоверием части предпринимателей, которые и так считают уровень фискального контроля чрезмерным. Лотерею могут принять как дополнительное давление государства, особенно если ее внедрение потребует больших разовых затрат.
Предварительные итоги
По сумме этих факторов, запуск лотереи чеков в ближайшие годы вряд ли будет выглядеть успешной затеей. Эксперт отмечает: «практика других стран показывает, что налоговые лотереи — пусть и эффективный, но весьма недешевый инструмент налогового контроля, а окупаемость, по опыту Тайваня и Италии, может достичь своих целей лишь при кратном росте собираемости НДС — самого чувствительного налога в теневом секторе».
Лотерея чеков обладает определенным потенциалом, но может стать эффективной лишь при системном подходе и повысит прозрачность МСП, если будет встроена в уже действующую систему цифрового контроля, а не станет рассматриваться как отдельный инструмент по повышению сбору налогов.
Успех борьбы с теневой экономикой зависит от комплексности мер, а не от отдельных инициатив.
Сегодня Россия находится в точке, где обновление системы фискального контроля становится практически неизбежным, и введение налоговой лотереи — может стать лишь этапом на пути по ужесточению фискальной политики со стороны государства.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».