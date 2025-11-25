Сыграли в ящик: к чему приведет превращение кассового чека в лотерейный билет

«Рост теневого оборота на фоне замедления экономического развития может стать ключевым фактором ускорения внедрения лотереи чеков. Если в ближайшие два года доля теневой экономики приблизится к прогнозным значениям в пятнадцать — двадцать процентов ВВП и это приведет к проседанию налоговых поступлений от малого бизнеса, правительство будет вынуждено применять механизмы мягкого, но эффективного фискального стимулирования. Именно к таким механизмам относится лотерея чеков, которая, по оценкам экспертов, способна быстро окупиться за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль, НДС (налог на добавленную стоимость) и другим сборам», — подчеркивает Алена Яковлева в комментарии.