Святая пустота: россияне массово жалуются на продажу полых украшений

В России стали массово жаловаться на продажу полых золотых украшений: пустых, а не наполненных цельным сплавом. Из-за этого изделия легко деформируются и портятся. На фоне уменьшения продаж драгоценностей и роста цен производители так пытаются снизить себестоимость изделия. Продажа полых украшений не противоречит закону, однако магазины иногда намеренно вводят в заблуждение потребителей. Люди могут даже не догадываться, что им продали «пустышку». Как проверить украшение перед покупкой и на какие параметры обратить внимание — в материале «Известий».
Почему россияне жалуются на продажу полых ювелирных изделий
Россияне активно жалуются на продажу полых ювелирных изделий. Клиенты часто не знают, что внутри изделия нет цельного сплава.
В ювелирных сетях можно приобрести как полые ювелирные украшения, так и цельные. При этом первые сильно уступают в прочности и долговечности, пояснил основатель ювелирного бренда Frolof Jewelry Вячеслав Фролов. Многие потребители об этом не подозревают.
— У полых изделий есть большой риск деформации, если уронить украшение или сильно на него надавить. Появится вмятина, которую практически невозможно исправить. Также полые украшения в большинстве случаев не поддаются ремонту, — заявил он.
В жалобах на такие покупки клиенты часто указывают: они не подозревали о том, что им продали полое украшение. О таком случае «Известиям» рассказала Анастасия из Ростова — обручальное кольцо погнулось спустя неделю после покупки, хотя стоило дорого (свыше 40 тыс. рублей). По ее мнению, украшение было внутри пустое, на нем быстро появились царапины и вмятины.
Аналогичные жалобы есть в соцсетях. Например, одна из покупательниц написала, что купила обручальные кольца, пошла уменьшать их за месяц до свадьбы, а они оказалась пустые внутри. Другая пожаловалась, что на кольцах очень быстро возникли вмятины.
Юристы отмечают, что есть два случая: когда сам потребитель внимательно не изучил информацию о товаре, и когда магазины намеренно вводят покупателей в заблуждение.
Если в описании товара или на ценнике нет прямого утверждения о том, что изделие «цельное», «сплошное» или «наполнено сплавом», а покупатель просто не разобрался в характеристиках, не сохранил чек, не посмотрел ярлык или фото, — это чаще вопрос недосмотра потребителя, отметила адвокат и правозащитник Екатерина Александрович. Когда же продавец прямо указывает, что украшение цельное, то это уже явное несоответствие заявленным характеристикам, добавила она.
— В таком случае магазин обязан принять товар обратно и вернуть деньги, заменить изделие, бесплатно устранить недостатки, уменьшить цену, возместить убытки, оплатить экспертизу и компенсировать моральный вред, — пояснила Екатерина Александрович.
Один из таких случаев касался сети Sokolov. По сообщениям СМИ, на проблему пожаловались сотни покупателей. Один из них приобрел обручальные кольца от бренда, но выяснилось, что они полые внутри, при этом в переписке бренд утверждал обратное. В Sokolov тогда признали, что изделия действительно не соответствует стандарту качества, затраты были компенсированы.
Сейчас практически все, что продается в магазинах, включая драгоценные камни, — очень низкого качества, считает ювелир Михаил Мягков. По его словам, изделия удешевлены по максимуму. А маркетинг этот факт старается маскировать любыми способами. Отсюда и получается введение в заблуждение, говорит он.
Продажи золотых ювелирных украшений в России в первом полугодии снизились на 10%, писали ранее «Известия» на основе статистики Всемирного золотого совета. Количество реализованных изделий за первое полугодие стало минимальным с 2022-го. На этом фоне сетям выгоднее продавать полые украшения, себестоимость которых гораздо дешевле. При этом реализовать их можно дорого, скрыв этот факт.
Если взять два кольца, внешне одинаковых, но одно полое, а другое цельное, то разница в их весе может отличаться в два-три раза. Соответственно и цена должна быть в два-три раза выше, отметил Вячеслав Фролов из Frolof Jewelry. «Известия» направили запрос в Роспотребнадзор о том, стало ли больше жалоб на некачественные украшения.
Как проверить ювелирное изделие
Подтвердить подлинность и легальность происхождения ювелирных изделий можно через госсистему в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгкамней и изделий из них (ГИИС ДМДК), напомнили «Известиям» в Минфине. С помощью сканирования QR-кода на бирке потребитель может узнать данные о весе украшения и сделать вывод, полое ли он, добавили там. При этом законодательных ограничений на продажу таких изделий не предусмотрено (при условии отражения производителем достоверных данных в ГИИС ДМДК), заключили в Минфине.
Важно обращать внимание на вес изделия, отметил и Вячеслав Фролов. По его словам, полое украшение будет очень легким, почти невесомым. Еще нужно произвести визуальный осмотр. Полое имеет либо шов, либо технологические отверстия. Также можно напрямую спросить у продавца.
Для примера, средний вес женского обручального кольца 585 пробы составляет 3−4 г. Если оно будет значительно легче, то это повод задуматься и проверить качество.
Если всё же имел место подлог, то юристы советуют собрать все доказательства (чек, гарантийный талон, упаковку, бирки, сертификаты). Также можно предъявить фотографии изделия и дефектов, скриншоты или распечатки страницы товара с сайта или рекламы, переписку или записи разговора с продавцом, отметила юрист Екатерина Александрович.
— Не выбрасывайте изделие и не пытайтесь «починить» его самостоятельно. Закажите независимую товароведческую или ювелирную экспертизу в аккредитованной лаборатории. Заключение эксперта — ключевой документ в споре, — отметила она.
Также юрист посоветовала направить письменную претензию в магазин (желательно заказным письмом с уведомлением или под роспись) с требованием возврата денег или устранения недостатков, а также возмещения расходов на экспертизу и морального вреда. Если продавец отказался или проигнорировал претензию, то можно подать жалобу в Роспотребнадзор или в суд.
Как ранее писали «Известия», по оценкам экспертов, каждое пятое ювелирное украшение на полках магазинов может оказаться поддельным. Нынешний объем контрафакта в РФ составляет 15−20% от всего рынка (56 млрд рублей). Чтобы решить эту проблему, власти хотят ужесточить правила продажи ювелирных изделий. В частности, магазины обяжут размещать печатную «памятку потребителя» о способах проверки украшений.