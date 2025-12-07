Святая пустота: россияне массово жалуются на продажу полых украшений

Если в описании товара или на ценнике нет прямого утверждения о том, что изделие «цельное», «сплошное» или «наполнено сплавом», а покупатель просто не разобрался в характеристиках, не сохранил чек, не посмотрел ярлык или фото, — это чаще вопрос недосмотра потребителя, отметила адвокат и правозащитник Екатерина Александрович. Когда же продавец прямо указывает, что украшение цельное, то это уже явное несоответствие заявленным характеристикам, добавила она.