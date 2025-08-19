Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свитер «СССР», в котором Лавров был на Аляске, активно покупают в рассрочку

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Количество заказов свитера «СССР» от бренда SelSovet, в котором глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит на Аляске, с оплатой в рассрочку за 15—16 августа увеличилось в 48 раз, сообщил РИА Новости сервис долевой оплаты «Долями».

Источник: © РИА Новости

«Среднее количество заказов за 15—16 августа превысило средний показатель за аналогичные дни неделей ранее (8−9 августа) и увеличилось в 48 раз», — говорится в материалах исследования.

Также отмечается, что среднее количество заказов за 15—16 августа оказалось выше среднего дневного показателя в 6,5 раза за период с 1 по 16 августа.

«Это яркий пример того, как быстро рождаются потребительские тренды», — заключили аналитики.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Узнать больше по теме
Рассрочка: плюсы и минусы оплаты по частям
Если для оплаты товара или услуги недостаточно денег, можно оформить рассрочку. Разберем, чем она отличается от кредита, а также о том, каков процесс предоставления этой услуги.
Читать дальше