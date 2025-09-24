Свернули на бак: АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина

— В середине сентября сообщалось о случаях дефицита бензина и перебоях с его поставками в таких регионах, как Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, а также в Крыму, на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке. При этом сообщается о разных формах ограничений, где-то они касаются объема отгрузки на одного посетителя. Некоторые независимые АЗС временно закрываются или не могут работать из-за отсутствия топлива, а в ряде регионов ограничения еще не были официально введены, но люди замечают объявления на заправках о снижении поставок и закрытии некоторых точек, — сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.