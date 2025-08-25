Ричмонд
Исследование выявило лидеров в рейтинге по зарплате в России

Сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Об этом рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Средняя предлагаемая зарплата для сварщиков в конце лета превысила 228 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли DevOps-инженер и дата-сайентист из сферы IT, каждый с доходом в 200 тысяч рублей. Данные «Газете.Ru» предоставил сервис hh.ru.

«Уникальность ситуации заключается в том, что ранее профессия сварщика не “обгоняла” по показателям медианной предлагаемой зарплаты потенциальные доходы других профессий и особенно в IT-секторе. Причем наиболее активный рост медианной зарплаты в вакансиях сварщиков начался в июне этого года, “скакнув” с 129 тыс. до 150 тыс. рублей за месяц. То есть рост за месяц составил 21 тыс. рублей. Интересно, что сварщиков готовы принять на работу не только в России, но и за пределами страны», — сообщили в пресс-службе.

В августе 2025 года российские работодатели разместили более 200 тысяч вакансий с зарплатой около 500 тысяч рублей и выше. Этот показатель на 67% превышает данные за август 2024 года.

Согласно опросу, для ощущения счастья россиянам в среднем необходимо 227 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма в три раза выше и составляет 694 тысячи рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

