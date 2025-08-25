Исследование выявило лидеров в рейтинге по зарплате в России

«Уникальность ситуации заключается в том, что ранее профессия сварщика не “обгоняла” по показателям медианной предлагаемой зарплаты потенциальные доходы других профессий и особенно в IT-секторе. Причем наиболее активный рост медианной зарплаты в вакансиях сварщиков начался в июне этого года, “скакнув” с 129 тыс. до 150 тыс. рублей за месяц. То есть рост за месяц составил 21 тыс. рублей. Интересно, что сварщиков готовы принять на работу не только в России, но и за пределами страны», — сообщили в пресс-службе.
В августе 2025 года российские работодатели разместили более 200 тысяч вакансий с зарплатой около 500 тысяч рублей и выше. Этот показатель на 67% превышает данные за август 2024 года.
Согласно опросу, для ощущения счастья россиянам в среднем необходимо 227 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма в три раза выше и составляет 694 тысячи рублей.
