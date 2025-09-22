Суженная ряженка: в России резко упал спрос на молочную продукцию

В январе-июле выпуск цельномолочной продукции составил 7,09 млн т — это на 0,3% меньше, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные «Союзмолока» (объединяет крупнейших производителей и переработчиков этой продукции). Производство питьевых сливок сократилось на 8,5%, до 189,8 тыс. т, сыров и сырных продуктов — на 2,2%, до 602,1 тыс. т. В то же время выпуск сливочного масла вырос на 3,4%, до 201,9 тыс. т., но его потребление снизилось на 8,8%, до 203,7 тыс. т, следует из данных союза.