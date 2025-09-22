Суженная ряженка: в России резко упал спрос на молочную продукцию

Спрос на молочные продукты у россиян резко снизился, узнали «Известия». За первые семь месяцев года продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. При этом масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%. Производители и переработчики повышают отпускные цены на свою продукцию на фоне увеличения издержек. По каким еще причинам растет себестоимость производства молока и чего ждать потребителю, выяснили «Известия».
Почему снизился спрос на молочную продукцию
Розничные продажи стерилизованного молока в России в натуральном выражении в январе-июле 2025 года сократились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом говорится в обзоре исследовательской компании Nielsen, которая учитывала продукцию более чем в 180 розничных сетях, абсолютные данные компания не раскрывает. «Известия» ознакомились с документом. Это самое сильное падение продаж в категории молочных продуктов. Реализация пастеризованного молока сократилась на 0,7%, сливок — на 2,5%, следует из данных.
Сокращение продаж наблюдается во всей категории молочки: спрос на сливочное масло и маргарин за отчетный период снизился на 10,7%, ряженки — на 6,6%, плавленого сыра — на 6,1%, простокваши и кефира — на 5,8 и 4,3% соответственно, сметаны — на 3,4%, говорится в обзоре.
Продажи снижаются на фоне резко выросших цен на эти продукты, говорят два топ-менеджера в крупных торговых сетях. Активное сокращение спроса началось в марте 2025 года, подтверждает управляющий партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков. Это, по его словам, прямое следствие подорожания сырого молока «более чем на 25%» в 2024 году.
Спрос на молочную продукцию сильно зависит от изменения цен, подчеркнул он. С этим согласен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Например, для производства 1 кг сливочного масла требуется 23 кг сырого молока, средняя оптовая стоимость которого в июле составляла 41 906 рублей за т (+23,1% год к году), добавил он.
Согласно данным Росстата, в январе-июле средняя розничная стоимость сливочного масла выросла на 34% и составила 1218 рублей за 1 кг, сметаны — на 22% (до 355 рублей за 1 кг), пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 22% (до 95 рублей за 1 л), сливки — на 21% (до 373 рублей за 1 л), сыры полутвердые, твердые и мягкие — на 19% (до 947 рублей за 1 кг).
Несколько небольших производителей уже уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 15 сентября на 10−15%, отметил топ-менеджер крупной торговой сети. Назвать эти компании собеседник «Известий» отказался.
При этом представитель Nielsen связывает падение продаж «традиционных» молочных продуктов (кефир, сметана, ряженка, простокваша, молоко
Из-за чего дорожает молочка
Себестоимость производства молока в январе-июле выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6−7%, подтверждает первый заместитель генерального директора УК «Русмолоко» Станислав Фролов. Увеличение затрат также наблюдалось на горюче-смазочные материалы, семена и удобрения, добавляет вице-президент по региональному развитию и GR группы компаний «Дамате» Андрей Григоращенко.
Значительную долю в структуре производства молока занимают расходы на корма для КРС, которые из-за непогоды подорожали почти в два раза, отмечает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Также на 40% увеличились расходы на энергоресурсы, обслуживание оборудования и другие операционные затраты, в том числе затраты на медикаменты и ветпрепараты выросли на 13%, оплата труда — на 7−10%, пояснил он.
В январе-июле выпуск цельномолочной продукции составил 7,09 млн т — это на 0,3% меньше, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные «Союзмолока» (объединяет крупнейших производителей и переработчиков этой продукции). Производство питьевых сливок сократилось на 8,5%, до 189,8 тыс. т, сыров и сырных продуктов — на 2,2%, до 602,1 тыс. т. В то же время выпуск сливочного масла вырос на 3,4%, до 201,9 тыс. т., но его потребление снизилось на 8,8%, до 203,7 тыс. т, следует из данных союза.
По итогам прошлого года средняя рентабельность отрасли молочного животноводства без учета субсидий составила более 28%, что выше среднего по отрасли, рассказал «Известиям» представитель Минсельхоза.
В первом полугодии производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 16,9 млн т, следует из данных ведомства. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился год к году на 4,5%.
Рост сырьевой базы позволяет наращивать производство переработанной продукции, замечает представитель министерства. Так, в январе-июле объем выпуска питьевого молока составил 3,5 млн т (+0,9% год к году), йогурта — 471 тыс. т (+0,5%), творога — более 285 тыс. т (+1,6%), сухого молока и сливок — свыше 135 тыс. т (+13%), добавил он.
При чем тут госсубсидии
Ухудшить положение молочников может лишение крупных агрохолдингов госсубсидий. Речь идет о дотациях, которые направлялись на стимулирование производства. Как писали «Известия», эти деньги Минсельхоз планирует перераспределить на другие виды поддержки аграриев, в том числе на развитие новых инвестпроектов и на поддержку племенных и генетических центров. Получить госсубсидии с 2026 года смогут только производители, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство, а также научные и образовательные организации.
Против отмены госсубсидий выступило «Союзмолоко», ассоциация направила соответствующее письмо в Минсельхоз, рассказали четыре топ-менеджера в крупных молочных компаниях. В союзе комментировать эту информацию отказались, ее глава Артем Белов не ответил на запрос «Известий».
Субсидия «на литр» — одна из ключевых форм господдержки для крупных производителей, указывает Андрей Недужко. Ее отмена может повлиять на себестоимость производства, подчеркнул он.
— Компенсаторных мер для производителей пока не предусмотрено. Господдержки лишат крупных игроков, чья доля на рынке составляет почти 20% от всего объема произведенного сырого молока. В результате падение рентабельности может составить в районе 15−20%, — пояснил топ-менеджер.
Отмена субсидии может повлиять на стоимость закупки молока, если поставщики будут компенсировать ее за счет переработчиков, говорит представитель Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия»). В среднем по стране субсидия на литр товарного молока составляла около 0,83 рубля, оценивает он. Дополнительная нагрузка может составить примерно 1 рубль на каждый килограмм готовой молочной продукции, указывает представитель переработчика.
Отказ от субсидии на поддержку производства молока может привести к снижению оборотных средств, которые находятся у производителей, добавляет Андрей Григоращенко. Также повысятся затраты на производство продукции, из-за чего производители будут вынуждены больше кредитоваться. Это заставит молочников закладывать в себестоимость продукции еще и проценты по кредиту, отмечает топ-менеджер.
В компании «ЭкоНива» с пониманием относятся к сокращению субсидий для крупных агрохолдингов в условиях дефицита федерального бюджета, сказал «Известиям» ее представитель.
Отказ от этой субсидии чувствителен для участников рынка, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Крупные производители выступают ценовым ориентиром для других компаний. По его словам, отмена господдержки вынудит их повысить цены, вследствие чего остальные поставщики начнут подтягиваться под этот уровень.
Но большую озабоченность у крупных производителей молока вызывает рост капзатрат и стоимости финансирования при возобновлении инвестиционной программы в сырьевом секторе, указывает Станислав Фролов из «Русмолоко». По его словам, при предельной стоимости стойло-места, которое подлежит субсидированию и составляет 627 тыс. рублей, фактическая стоимость затрат на строительство увеличилась «более чем на 50%».
В конце 2024 года Минсельхоз опубликовал изменения в правила субсидирования льготных кредитов. Основные из них коснулись субсидирования ранее заключенных и действующих в настоящее время льготных инвестиционных кредитных договоров, выданных на строительство животноводческих комплексов молочного направления: размер субсидии банкам для этих кредитов снижен на 2025 год с 80−100% до 50% от размера ключевой ставки ЦБ.
В результате финансовые расходы компаний на обслуживание таких займов в этом году увеличились вдвое, отметил представитель «ЭкоНивы». С 2026 года важно вернуть поддержку по субсидированию кредитов, выданных на строительство молочных ферм, на уровень до изменений с 1 января 2025-го, считает он.