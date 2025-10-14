SuperJob назвал сферы с самым сильным кадровым голодом в России

В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году.