SuperJob: 66% россиян одобряют идею компенсации за неиспользованный отпуск

Мужчины чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68% против 65%). Также среди россиянок в два раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% — за, скептиков меньше всего — 7%.