SuperJob: 66% россиян одобряют идею компенсации за неиспользованный отпуск

«Большинство россиян (66%) поддержало предложение: “Должно быть право выбора каждого человека — отдыхать или получить компенсацию”; “Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться”. Против выступил каждый одиннадцатый (11%), еще 23% затруднились с ответом», — говорится в итогах опроса.
Мужчины чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68% против 65%). Также среди россиянок в два раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% — за, скептиков меньше всего — 7%.
Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 74%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (63%).
В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Ранее СМИ сообщали, что депутаты партии «Новые люди» обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением дать возможность работникам по собственной инициативе получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудиться.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.