Сумма — сойти: россияне должны за ипотеку рекордные 20 трлн

«Например, даже после некоторого снижения с 1 августа размер возмещения банкам по программам “Семейной ипотеки”, “Дальневосточной ипотеки” и “Арктической ипотеки” остается повышенным, — объяснили в ЦБ. — Также в этом году мы трижды снижали макропруденциальные надбавки (дополнительные требования к капиталу банков при выдаче определенных категорий кредитов. — Ред.) по новым ипотечным кредитам. И сейчас в ипотеке на приобретение строящегося жилья не установлены надбавки по кредитам с приемлемыми риск-характеристиками: первоначальный взнос от 20% и показатель долговой нагрузки заемщика не выше 70%».