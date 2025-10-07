Сумма подлежащих исключению из тарифов ЖКХ расходов составила 36,8 млрд рублей

«Отдельного внимания заслуживает ключевой показатель — это объем экономически необоснованных средств, подлежащих исключению из тарифов. Если по итогам 2020 года была исключена сумма в размере 2,4 млрд руб., то уже на 1 октября 2025 года сумма необоснованных средств, исключенных и подлежащих исключению в текущем году и будущие периоды, составляет 36,8 млрд руб.», — сказал он.