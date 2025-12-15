Ричмонд
Сумма иска ЦБ к Euroclear превысила 18 трлн рублей

Сумма иска Банка России против Euroclear превысила 18 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с документом источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Как отмечают собеседники издания, точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 ₽

Ранее Банк России сообщал, что подаст иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов.

Как заявляли в ЦБ, иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы подавали 12 декабря.

«Иск связан с причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear», — пояснил регулятор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

