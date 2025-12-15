Сумма иска ЦБ к Euroclear превысила 18 трлн рублей

Как отмечают собеседники издания, точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 ₽
Ранее Банк России сообщал, что подаст иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов.
Как заявляли в ЦБ, иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы подавали 12 декабря.
«Иск связан с причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear», — пояснил регулятор.
