ТАСС: сумма хищений по делу бизнесмена Новицкого превышает 9 млрд рублей

«Общий размер установленных на данный момент хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей, действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов, а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей», — сказал собеседник.
Новицкому предъявлено обвинение в совершении шести преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В 2024 году Тверской районный суд отправил Новицкого под домашний арест. Он обвиняется в хищениях средств АО «НПФ “Урал ФД”. Вместе с ним под домашний арест были отправлены индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова.
По версии следствия, Новицкий и иные лица в составе группы по предварительному сговору, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО «НПФ “Урал ФД”, разработали преступный план. Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они намеревались похитить денежные средства АО “НПФ “Урал ФД”, пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО “НПФ “Урал ФД”, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.
Новицкий был президентом АФК «Система» в 1995—2005 годах.