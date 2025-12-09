К чему приведет отмена моратория на штрафы застройщикам

Банкам запретили совершать действия по исполнительным документам с требованиями к застройщикам, если их предъявили к исполнению с 01.01.2025 г. Если требования предъявили до начала действия моратория, их исполнение откладывается до 01.01.2026 г.

Затем к застройщикам вновь будут применять санкции. Они будут нести полную ответственность за нарушения условий ДДУ, в том числе платить неустойки, штрафы и т. д.