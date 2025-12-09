К чему приведет отмена моратория на штрафы застройщикам

Введенный правительством РФ в 2024 году мораторий на штрафы для застройщиков направлен на поддержку строительной отрасли в условиях экономической нестабильности, санкций, повышения цен на стройматериалы и других негативных факторов. Он действует до
Мораторий предполагает использование ряда мер в порядке (Постановление Правительства РФ от 18.03.2024 № 326, Постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2380):
- применения неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ);
- определения размера убытков, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ;
- передачи объектов дольщикам.
Например, сейчас действует запрет:
- на начисление неустойки за нарушение срока передачи объекта, сроков устранения недостатков объекта;
- на взыскание штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования дольщика, если объект был куплен для личных нужд;
- на начисление процентов при расторжении ДДУ, когда дольщик расторгает его из-за задержки строительства.
Банкам запретили совершать действия по исполнительным документам с требованиями к застройщикам, если их предъявили к исполнению с
Затем к застройщикам вновь будут применять санкции. Они будут нести полную ответственность за нарушения условий ДДУ, в том числе платить неустойки, штрафы
Сколько штрафов накопилось
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 26 ноября, что у застройщиков накопилось свыше 100 млрд руб. штрафов перед дольщиками.
По данным портала ЕРЗ.РФ, количество квартир в новостройках, по которым дольщики могут потребовать от застройщиков неустойку за нарушение сроков передачи, составляет примерно 40 тысяч. Сумма представленных к выплате накопленных за время моратория штрафов, по данным экспертов, в совокупности достигла 15−20 млрд руб.
Кроме того, размер представленных к выплате накопленных за время моратория неустоек, касающихся качества объектов, оценивается примерно в 60−100 млрд руб. Размер суммы объясняется тем, что в данной сфере действуют тысячи лиц, поставивших на поток работу по вовлечению дольщиков в предъявление претензий по качеству.
Последствия отмены моратория
После отмены моратория возможен лавинообразный рост судебных споров в части взыскания неустоек. Дольщики могут начать более активно предъявлять иски, касающиеся просрочки сдачи объектов и устранения недостатков их качества. В связи с этим у застройщиков могут серьезно возрасти затраты на юридическое сопровождение и на выплаты дольщикам в случае проигрыша в судах.
Дополнительная финансовая нагрузка особенно негативно скажется на застройщиках, работающих с минимальным запасом прочности. Они могут столкнуться с риском банкротства.
Вместе с тем рынок могут покинуть компании, систематически нарушающие сроки, что в долгосрочной перспективе повысит качество строительства. При этом у оставшихся возможен рост мотивации к соблюдению сроков и, соответственно, снижению числа сдаваемых с опозданием новостроек.
Подчеркнем, что после отмены моратория застройщики могут начать специально закладывать более длительные сроки строительства объектов с целью минимизации рисков получить штрафы, что приведет к увеличению общего времени возведения объектов. Также они могут начать включать суммы возможных штрафов в конечную стоимость возводимых объектов. В связи с этим новостройки станут менее доступными для потенциальных покупателей, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на спрос на рынке.
Власти уже рассматривают возможность введения для застройщиков механизма рассрочки уплаты накопленных штрафов и пеней. Это позволит избежать перечисленных выше негативных последствий и смягчить переход к новым условиям. Новый механизм позволит снизить финансовую нагрузку на застройщиков, но не отменит их ответственности.
