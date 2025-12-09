Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К чему приведет отмена моратория на штрафы застройщикам

С 1 января 2026 года завершится действие моратория на штрафы для застройщиков. С какими возможными последствиями отмены может столкнуться рынок, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Введенный правительством РФ в 2024 году мораторий на штрафы для застройщиков направлен на поддержку строительной отрасли в условиях экономической нестабильности, санкций, повышения цен на стройматериалы и других негативных факторов. Он действует до 31.12.2025 г. включительно и распространяется на все новостройки, сроки сдачи которых попадают в этот период.

Мораторий предполагает использование ряда мер в порядке (Постановление Правительства РФ от 18.03.2024 № 326, Постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2380):

  • применения неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ);
  • определения размера убытков, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ;
  • передачи объектов дольщикам.

Например, сейчас действует запрет:

  • на начисление неустойки за нарушение срока передачи объекта, сроков устранения недостатков объекта;
  • на взыскание штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования дольщика, если объект был куплен для личных нужд;
  • на начисление процентов при расторжении ДДУ, когда дольщик расторгает его из-за задержки строительства.

Банкам запретили совершать действия по исполнительным документам с требованиями к застройщикам, если их предъявили к исполнению с 01.01.2025 г. Если требования предъявили до начала действия моратория, их исполнение откладывается до 01.01.2026 г.
Затем к застройщикам вновь будут применять санкции. Они будут нести полную ответственность за нарушения условий ДДУ, в том числе платить неустойки, штрафы и т. д.

Сколько штрафов накопилось

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 26 ноября, что у застройщиков накопилось свыше 100 млрд руб. штрафов перед дольщиками.

По данным портала ЕРЗ.РФ, количество квартир в новостройках, по которым дольщики могут потребовать от застройщиков неустойку за нарушение сроков передачи, составляет примерно 40 тысяч. Сумма представленных к выплате накопленных за время моратория штрафов, по данным экспертов, в совокупности достигла 15−20 млрд руб.

Кроме того, размер представленных к выплате накопленных за время моратория неустоек, касающихся качества объектов, оценивается примерно в 60−100 млрд руб. Размер суммы объясняется тем, что в данной сфере действуют тысячи лиц, поставивших на поток работу по вовлечению дольщиков в предъявление претензий по качеству.

Последствия отмены моратория

После отмены моратория возможен лавинообразный рост судебных споров в части взыскания неустоек. Дольщики могут начать более активно предъявлять иски, касающиеся просрочки сдачи объектов и устранения недостатков их качества. В связи с этим у застройщиков могут серьезно возрасти затраты на юридическое сопровождение и на выплаты дольщикам в случае проигрыша в судах.

Дополнительная финансовая нагрузка особенно негативно скажется на застройщиках, работающих с минимальным запасом прочности. Они могут столкнуться с риском банкротства.

Вместе с тем рынок могут покинуть компании, систематически нарушающие сроки, что в долгосрочной перспективе повысит качество строительства. При этом у оставшихся возможен рост мотивации к соблюдению сроков и, соответственно, снижению числа сдаваемых с опозданием новостроек.

Подчеркнем, что после отмены моратория застройщики могут начать специально закладывать более длительные сроки строительства объектов с целью минимизации рисков получить штрафы, что приведет к увеличению общего времени возведения объектов. Также они могут начать включать суммы возможных штрафов в конечную стоимость возводимых объектов. В связи с этим новостройки станут менее доступными для потенциальных покупателей, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на спрос на рынке.

Власти уже рассматривают возможность введения для застройщиков механизма рассрочки уплаты накопленных штрафов и пеней. Это позволит избежать перечисленных выше негативных последствий и смягчить переход к новым условиям. Новый механизм позволит снизить финансовую нагрузку на застройщиков, но не отменит их ответственности.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше