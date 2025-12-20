Судебные эксперты назвали реальную стоимость квартиры Долиной

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.