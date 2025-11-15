Ричмонд
Суд взыскал имущество на 4,9 млрд с экс-владельца «Южуралзолота»

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову и ряду других ответчиков о взыскании имущества и денежных средств на общую сумму почти 5 млрд рублей. Об этом 14 ноября сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника ТАСС, суд обратил в доход государства имущество стоимостью 1,4 млрд рублей и дополнительно постановил взыскать 3,5 млрд рублей. Это уже третий иск Генеральной прокуратуры.

Разбирательство проходило в закрытом режиме. В деле фигурируют девять ответчиков, включая родственников Струкова, его доверенных лиц и сотрудников, которых силовики считают фиктивно трудоустроенными. По версии следствия, бизнесмен вывел за рубеж более 163 млрд рублей, на которые приобретались недвижимость, яхты и предметы роскоши.

Ранее, 29 октября, Челябинский областной суд оставил без изменения решение об изъятии в доход государства связанных со Струковым акций и активов компании «Южуралзолото» и еще 10 организаций. Апелляционная жалоба ответчиков была отклонена.

