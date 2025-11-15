Суд взыскал имущество на 4,9 млрд с экс-владельца «Южуралзолота»

Разбирательство проходило в закрытом режиме. В деле фигурируют девять ответчиков, включая родственников Струкова, его доверенных лиц и сотрудников, которых силовики считают фиктивно трудоустроенными. По версии следствия, бизнесмен вывел за рубеж более 163 млрд рублей, на которые приобретались недвижимость, яхты и предметы роскоши.