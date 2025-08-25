Суд в Швейцарии арестовал счета компании «ВСМПО-Ависма»

«Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО “Корпорация ВСМПО-Ависма”, речь идет о восьмизначной сумме в долларах США», — заявил РИА Новости адвокат.
Арест счетов корпорации связан с уголовным делом бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, который обвиняется в мошенничестве при закупке сырья. Следствие оценивает ущерб в 1,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО «ВСМПО-Ависма» в 2016—2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО «РегионПром» продавал этот же материал дешевле.
Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании — поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее — «Интерлинк») по направлению организации работы с Россией и странами СНГ.
Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА Новости) утверждает, что обе компании «успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря “Интерлинку”, который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России». В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу.
По словам адвоката «Интерлинка» Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.