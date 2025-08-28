Суд удовлетворил иск по поводу изъятия на Украине дочки Сбербанка

Генпрокуратура РФ потребовала признать действия ответчиков «по изъятию (экспроприации) имущества» «Международного резервного банка» (МРБ), бывшей украинской «дочки» Сбербанка, «нарушающими права и законные интересы России» и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов (более 29,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства «об уточнении размера исковых требований», но содержание этих ходатайств неизвестно.