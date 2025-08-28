Ричмонд
Суд удовлетворил иск по поводу изъятия на Украине дочки Сбербанка

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской «дочки», говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

«Иск удовлетворить полностью», — приводится в карточке дела результат четырехчасового заседания, прошедшего в четверг в закрытом режиме. Подробности не приводятся.

Иск был предъявлен в сентябре 2024 года к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Генпрокуратура РФ потребовала признать действия ответчиков «по изъятию (экспроприации) имущества» «Международного резервного банка» (МРБ), бывшей украинской «дочки» Сбербанка, «нарушающими права и законные интересы России» и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов (более 29,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства «об уточнении размера исковых требований», но содержание этих ходатайств неизвестно.

