Суд РФ взыскал с Wintershall Dea €7,5 млрд по заявлению Генпрокуратуры

17 января 2023 года Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Корпорация заявляла, что выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в €5,3 млрд. Прошлой осенью Wintershall Dea сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на российские активы. Компания заявляла, что причиной разбирательств является нарушение РФ обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и Энергетической хартии.