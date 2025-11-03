Суд признал блогера Лизу Миллер банкротом

Там отмечается, что к моменту обращения в суд она накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами ей нечем.
«У должника, согласно представленному списку кредиторов, имеются неисполненные денежные обязательства перед кредиторами на общую сумму 233 299 102,40 рублей. Должник указывает, что прекратил расчеты с кредиторами, имеющегося у него имущества недостаточно для расчётов с кредиторами, размер задолженности превышает размер имущества, имеющегося у должника», — сказано в материалах суда.
Суд признал ее банкротом и назначил арбитражного управляющего, который должен составить список всех неисполненных обязательств, а также найти все ее имущество, за счет продажи которого можно рассчитаться с должниками. Отчет финансового управляющего суд назначил на апрель следующего года.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на блогера уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По версии следствия, в 2020—2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.
В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.