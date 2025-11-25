Суд отказался вернуть квартиру обманутой мошенниками пенсионерке

Летом 2024 года 65-летняя жительница Благовещенска стала жертвой мошеннической схемы. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили пенсионерку, что на нее заведены уголовные дела. Они заявили, что гражданка может избежать уголовной ответственности, если выполнит несколько условий. По указанию мошенников пенсионерка по заниженной цене продала свою квартиру мужчине, на которого указали преступники. Вскоре покупатель перепродал недвижимость. Также пенсионерка оформила кредиты на сумму 1,3 млн руб., а затем перевела деньги «сотрудникам ФСБ».