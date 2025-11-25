Суд обратил в доход государства энергокомпании экс-советника Чубайса

Первый иск к Бикову и Боброву был удовлетворен в октябре. Решением суда были обращены в доход государства компании и имущество, связанное с «Корпорацией СТС». Как сообщали источники РБК, по версии Генпрокуратуры, бизнесмены получили объекты энергетической инфраструктуры «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Биков был его советником в 2003—2005 годах.