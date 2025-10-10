Суд обратил в доход государства активы экс-советника Чубайса

«Корпорация СТС» выражала готовность передать государству «Облкоммунэнерго» в рамках урегулирования спора, при этом подчеркивая, что считает свои действия законными. В организации заявляли, что Биков и Бобров — добросовестные налоговые резиденты, которые ведут активную деятельность в России. В исковом заявлении Генпрокуратуры говорилось, что предприниматели с 2007 года имеют гражданство Австрии.