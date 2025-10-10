Суд обратил в доход государства активы экс-советника Чубайса

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», сообщает «РБК Екатеринбург». В их числе — одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области «Облкоммунэрго».
Представитель «Корпорации СТС» подтвердил РБК вынесенное решение, но не стал его комментировать.
Иск Генпрокуратуры был подан в середине сентября. По данным ведомства, «Корпорация СТС», подконтрольная бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, монополизировала генерацию и поставки электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Уральского федерального округа.
Как сообщали источники РБК, прокуратура установила, что бизнесмены получили объекты энергетической инфраструктуры «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Биков был его советником в 2003—2005 годах.
Всего в качестве ответчиков были указаны 14 физических и 20 юридических лица, в том числе вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он был задержан в конце сентября по делу о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» «Корпорации СТС»). В списке третьих лиц фигурирует учредитель принадлежащего Бикову и Боброву издания Ura.ru — «Сибирско-Уральская медиакомпания».
Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных арестовали по обвинению в крупном мошенничестве, также в СИЗО отправили бывшего руководителя «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТЭК, «дочки» «Облкоммунэнерго» Антона Боликова). Дело связано с предоставлением субсидий от правительства Свердловской области в пользу ОТЭК, по данным источников РБК, сумма хищений составила 508 млн руб.
«Корпорация СТС» выражала готовность передать государству «Облкоммунэнерго» в рамках урегулирования спора, при этом подчеркивая, что считает свои действия законными. В организации заявляли, что Биков и Бобров — добросовестные налоговые резиденты, которые ведут активную деятельность в России. В исковом заявлении Генпрокуратуры говорилось, что предприниматели с 2007 года имеют гражданство Австрии.