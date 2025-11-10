Суд изъял у ивановского чиновника более 800 млн рублей в доход РФ

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуроры установили, что Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника.
При поддержке экс-зампреда правительства в период с 2022 года по 2024 год государственными и муниципальными заказчиками со строительной организацией был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб.
Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 800 млн руб., взыскав незаконно полученные средства в доход Российской Федерации.
Судом также рассматривается уголовное дело о превышении должностных полномочий, а также о получении и даче взятки двумя бывшими зампредами регионального правительства Ириной Эрмиш и Сергеем Зобниным, а также фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым.