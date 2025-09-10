Суд ЕС снял санкции с Пумпянского

Европейский суд в Люксембурге отменил санкции против бизнесмена Дмитрия Пумпянского. В решении говорится, что действующее продление ограничительных мер (по 15 сентября 2025) должно быть аннулировано. Совет Европейского союза обязали оплатить расходы, понесенные Пумпянским в ходе разбирательства.
Также суд частично удовлетворил иск бывшего исполнительного директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна и снял продление санкций с сентября 2024 года по март 2025. Последнее продление в силе, бизнесмен остается в санкционном списке, в который попал в марте 2022-го.
Кроме того, 10 сентября суд отказал в снятии санкций с «Группа Позитив» (работает под брендом Positive Technologies) Юрия Максимова. Одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности попала под ограничения в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза, а в 2021-м оказалась в санкционном списке США из-за «поддержки государственных органов, включая ФСБ, и организации широкомасштабных мероприятий, на которых представители силовых ведомств занимались рекрутингом».
В пресс-службе компании сообщили РБК, что ограничения ЕС никак не влияют на ее операционную деятельность. «Ни в 2023 году, ни сейчас компания не осуществляет деятельность в странах ЕС», — заявили в Positive Technologies.
В апреле европейский суд отменил продление санкций против Пумпянского, его жены Галины и сына Александра с марта 2024-го по сентябрь 2024 года.
Пумпянский попал под санкции ЕС весной 2022 года, на тот момент бизнесмен входил в совет директоров Трубной металлургической компании и был президентом и бенефициаром группы «Синара». Почти сразу после внесения в список он покинул эти посты.
Осенью 2023-го суд отказался отменить ограничения в отношении бизнесмена, посчитав, что тот, хотя «не играл непосредственной роли в военном наступлении на Украине», был вовлечен в нефтегазовый сектор экономики России, значимый для Москвы. Год спустя инстанция встала на сторону Пумпянского, но он продолжал оставаться в списках из-за продления ограничений.