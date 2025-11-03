Страны ОПЕК+ до июня компенсируют 185−822 тыс. б/с перепроизводства нефти

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ по новому графику с октября 2025 года по июнь 2026 года будут ежемесячно компенсировать от 185 до 822 тыс. б/с перепроизводства нефти, большая часть (от 27 до 633 тыс. б/с) будет приходиться на Казахстан. Это следует из обновленных планов компенсаций, которые секретариат ОПЕК получил от России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Омана.