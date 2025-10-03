Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов

В прошлом году страны G7 одобрили выдачу Киеву кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 1 октября государства выделили Украине по этой схеме уже 26,5 миллиарда долларов.
Первыми в конце прошлого года передали средства США — 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.
Остальные участники схемы начали переводить отчисления в этом году. Больше всех направил Европейский союз — 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда долларов, Япония — 3,3 миллиарда, а Британия — 3 миллиарда.
После начала СВО западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
Основная часть замороженных средств хранится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По итогам первого полугодия там находилось около 228 миллиардов долларов российских активов — как суверенных, так и частных.
В качестве ответной меры Россия запретила «недружественным» инвесторам выводить их активы. При этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С» и вывести их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Киеву новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет эти средства, если Россия выплатит «репарации». При этом консенсуса по этому предложению в Евросоюзе нет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.