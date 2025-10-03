Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов

После начала СВО западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.