Страны G7 передали Киеву €30,9 млрд под доходы от активов России

«По инициативе Евросоюза страны “группы семи” в 2024 году приняли кредитную линию в €45 млрд. Эти кредиты будут выплачены за счет доходов от реинвестирования активов России (к 2042 году — прим. ТАСС). По этой кредитной линии Украине уже поступило €30,9 млрд, включая €18,1 млрд от стран ЕС», — заявил Домбровскис. Таким образом, он дал понять, что Еврокомиссия не рассматривает никакие формы разморозки российских активов, либо передачи их части под контроль США, поскольку под них уже выданы кредиты.