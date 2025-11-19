Страховые пенсии вырастут с 1 января

«Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.