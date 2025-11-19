Страховые пенсии вырастут с 1 января

Согласно данным Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в РФ на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.
«Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.
Статс-секретарь отметил, что индексация страховых пенсий касается всех российских пенсионеров — и работающих, и неработающих. Такое повышение затронет 38 миллионов человек.
«Социальные пенсии будут проиндексированы в привычные даты — с 1 апреля — по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%. Соответствующий проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении», — добавил Пудов в беседе с агентством.
Рост социальных пенсий затронет почти 4,4 миллиона получателей. Средства на обеспечение этих выплат тоже предусмотрены в полном объеме, подчеркнул замминистра.