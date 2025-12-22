Страховые пенсии в России с января вырастут на 7,6%

Наибольший рост страховой пенсии по старости в России в 2026 году ожидается на Чукотке — на 3,2 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занимает Ненецкий АО — там выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей. Третье место по прогнозам разделяют Магаданская область и Камчатка с показателями роста, равными 2,8 тысячи рублей.