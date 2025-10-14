Страховка в «подарок». Как банки навязывают допуслуги к кредитам и что с этим делать

Типичной становится ситуация, когда заемщику «в комплект» к кредиту навязывают дополнительные услуги третьих лиц: техподдержку, программы по управлению процентной ставкой, страховые услуги, подписки или сервисы. В одном случае клиент оплатил страховку за 490 тыс. руб., хотя сумма оплаты страховщику составила лишь 43,6 тыс. руб. В другом — сумма полиса была указана как 905 тыс. при фактической стоимости 60,4 тысяч. Примечательно, что такие схемы часто строятся так, чтобы банк формально «не был стороной сделки» по допуслуге и отвечал только за кредит. При попытках возврата средств банки нередко отказывают клиентам, ссылаясь на то, что услугу оказала третья компания. На фоне этих реалий заемщику важно не просто знать теорию, но и уметь действовать в практической плоскости.