Страховка в «подарок». Как банки навязывают допуслуги к кредитам и что с этим делать

Данные первого полугодия 2025 года показывают тревожную тенденцию: жалоб на финансовые организации стало заметно больше, чем за тот же период 2024-го. По итогам шести месяцев этого года в Банк России поступило 182,4 тыс. претензий от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 18,6% больше, чем годом ранее. При этом количество жалоб именно на банки выросло на 28,6%.
Типичной становится ситуация, когда заемщику «в комплект» к кредиту навязывают дополнительные услуги третьих лиц: техподдержку, программы по управлению процентной ставкой, страховые услуги, подписки или сервисы. В одном случае клиент оплатил страховку за 490 тыс. руб., хотя сумма оплаты страховщику составила лишь 43,6 тыс. руб. В другом — сумма полиса была указана как 905 тыс. при фактической стоимости 60,4 тысяч. Примечательно, что такие схемы часто строятся так, чтобы банк формально «не был стороной сделки» по допуслуге и отвечал только за кредит. При попытках возврата средств банки нередко отказывают клиентам, ссылаясь на то, что услугу оказала третья компания. На фоне этих реалий заемщику важно не просто знать теорию, но и уметь действовать в практической плоскости.
Новые правила игры
Федеральный закон № 69-ФЗ от 7 апреля 2025 года прямо запрещает навязывание любых дополнительных услуг, включая страхование, при предоставлении кредитов. Банк обязан получить письменное согласие клиента на подключение страховки, а любое отклонение от этого порядка квалифицируется как нарушение прав потребителя.
Вместе с тем новые поправки в Закон «О защите прав потребителей» не отменяют ответственности за старые практики. По ст. 15.34.1 КоАП РФ за навязывание допуслуг предусмотрена административная ответственность. Штраф для юридических лиц может достигать 500 000 рублей, а в отдельных случаях привести к проверке со стороны ЦБ. Однако правоприменение во многом зависит от активности самих граждан: чем больше жалоб, тем быстрее реагируют надзорные органы.
По сути, закон переводит инициативу защиты прав в руки потребителя. Каждый заемщик теперь может и должен требовать соблюдения принципа добровольности, зафиксированного в ст. 927 ГК РФ. Принудительная продажа страховки становится не просто нарушением договора, а прямым основанием для административных санкций и возврата навязанной «премии».
Инструмент давления
Вместе с тем, за последние месяцы выросло количество граждан, столкнувшихся с тем, что кредит оформить без страховки невозможно или же это приводит к резкому ухудшению условий займа. Банки нередко объясняют включение страховки в кредитный договор «заботой о клиенте» — его защите от потери работы или болезни. На деле же речь идет о формальном прикрытии дополнительных комиссий, повышающих доходность кредитного продукта.
Подобная практика называется мисселинг (от англ. misselling), или недобросовестная продажа. Суть в том, что клиенту навязывают товар или услугу, не соответствующие его интересам. Для банка же такая страховка — способ увеличить прибыль, не нарушая формально установленные Центральным банком лимиты по полной стоимости кредита (ПСК). При этом реальная нагрузка на заемщика возрастает, а прозрачность сделки снижается.
Можно ли считать навязанную страховку формой финансового давления? Безусловно, да: хотя банки и предпочитают говорить о «комплексных продуктах». На деле навязанная страховка — это экономическое принуждение, замаскированное под заботу. Оно ведет к увеличению долговой нагрузки на клиента, позволяя банкам наращивать прибыль без повышения процентной ставки. Согласно позиции ФАС и Роспотребнадзора, подобные действия нарушают баланс интересов и могут квалифицироваться как злоупотребление доминирующим положением. По сути, банк использует зависимость клиента от кредита как инструмент давления — и именно это делает ситуацию социально опасной.
С точки зрения законодательства ситуация однозначна: страхование, кроме предусмотренных законом случаев (например, ОСАГО или страхование предмета ипотеки), является добровольным. Принуждение к его оформлению противоречит ст. 927 ГК РФ и подпадает под действие ст. 10 Закона «О защите конкуренции», запрещающей злоупотребление доминирующим положением. Более того, ст. 16 Закона о защите прав потребителей прямо запрещает связывать предоставление одной услуги с обязательным приобретением другой. Но на практике юридические нормы часто бессильны перед банковскими алгоритмами продаж.
С сентября 2025 года в силу вступили поправки в Закон «О защите прав потребителей», которые прямо запрещают навязывание услуг и требуют получения письменного согласия клиента на их подключение.
Правовая самооборона
Несмотря на кажущуюся беспомощность заемщика перед кредитной машиной, арсенал средств защиты у него есть, и довольно эффективный. Прежде всего, важно заявить отказ от страховки прямо на этапе оформления кредита. Никакой банк не вправе требовать обязательного страхования жизни, здоровья или трудоспособности — это следует из п. 2 ст. 935 ГК РФ. Согласие на страхование должно быть информированным и добровольным.
Если банк пытается «наказать» клиента за отказ (повышает ставку или отказывает в кредите) необходимо потребовать письменный отказ с указанием причины. Это ключевой момент: документ станет доказательством в случае жалобы в Роспотребнадзор или Центробанк. Согласно разъяснениям обоих регуляторов, отказ в выдаче кредита только из-за нежелания оформить страховку является неправомерным.
«Для защиты своих прав и законных интересов обычно рекомендуется до оформления кредита обратиться в Банк России или Роспотребнадзор. Это можно сделать онлайн через приемную на их официальном сайте», — поясняет кандидат экономических наук и отраслевой эксперт Ольга Горюкова.
Отдельно стоит помнить о «периоде охлаждения» — 14 календарных дней, в течение которых можно отказаться от договора добровольного страхования и вернуть премию. Это право закреплено в ст. 958 ГК РФ и Положении Банка России № 3854-У. Достаточно направить заявление в страховую компанию, и сумма будет возвращена за вычетом дней фактического действия полиса.
Если же давление со стороны банка выражено в устной форме, стоит зафиксировать факт нарушения: предупредив собеседника, записать разговор, сохранить переписку или скриншоты онлайн-чата. Эти доказательства могут сыграть решающую роль при рассмотрении спора. В случае системного нарушения клиент вправе обратиться к финансовому уполномоченному — существующий досудебный механизм, который позволяет урегулировать конфликт, если сумма претензии не превышает 500 000 рублей.
Осознанность как лучшая защита
Навязанная страховка или иные скрытые комиссии по кредиту — это не просто избыточный платеж, а сигнал о том, что клиенту пытаются продать то, что ему не нужно. С появлением нового законодательства у заемщика появились реальные инструменты противостоять этой практике.
Для этого необходимо обозначить свой отказ (крайне желательно — в письменной форме) в момент предложения страховки со стороны банка. При этом банк обязан явно предупредить клиента о планируемом заключении договора страхования, иначе это грубое нарушение требований законодательства. В рамках некоторых кредитных программ отказ от страхования предполагает повышение ставки по кредиту, и клиенту это может быть невыгодно.
Однако никакой закон не заменит внимательность и информированность. Перед подписанием кредитного договора стоит внимательно читать все условия, уточнять статус страховки — обязательна ли она или опциональна, и не стесняться фиксировать каждое общение с банком. Только осознанный потребитель способен сделать рынок честнее, а кредит — действительно инструментом финансовой свободы, а не долговой ловушкой.
