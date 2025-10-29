Стоп-кран для инвестиций: почему вложения в экономику России падают

Инвестиционная деятельность в России находится в состоянии стагнации с признаками усиливающегося снижения. Основными драйверами экономики остаются потребление населения и бюджетные расходы, тогда как инвестиции выступают в некотором смысле слабым местом, ограниченным дорогими кредитами, низкой рентабельностью и структурными проблемами. Таковы результаты очередного месячного анализа макроэкономических тенденций, опубликованного ЦМАКП. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что бурный рост инвестиций в последние пару лет заканчивается, но возлагают определенную надежду на снижение ключевой ставки.
На уровне 2022 года
Согласно обзору ЦМАКП, инвестиции в основной капитал во II квартале 2025 года заметно снизились: −1,4% к предыдущему кварталу (после роста +2,5% в I квартале). Наблюдается стагнация. Инвестиционная активность продолжает снижаться и приблизилась к уровню дна 2022 года. Пройдено уже ⅔ пути от пиковых значений середины 2024 года. В целом, по оценке ЦМАКП, при сохранении текущей тенденции через несколько месяцев антирекорд последних лет, установленный в 2022 году как следствие введения санкций, будет превзойден. На этот раз причиной является сверхжесткая денежно-кредитная политика.
Причин у этого процесса несколько. Во-первых, спад объемов производства, что вынуждает компании тратить на будущее развитие меньше. Во-вторых, велика нагрузка процентных платежей на доходы компаний. По данным ЦМАКП, она обновила исторический максимум — свыше 35%. Наиболее проблемными секторами остаются строительство, деревообработка, автомобильная промышленность. В этой ситуации свободных денег также оказывается не бесконечное количество.
Кроме того, инвестиционную активность ограничивают высокие процентные ставки при низкой рентабельности, неопределенность экономической ситуации (что отмечает в качестве причин спада более 70% предприятий), дефицит спроса на внутреннем рынке, а также снижение импорта инвестиционных товаров, что указывает на кризис инвестиционного спроса.
Возвращение к норме
Как прокомментировал ситуацию главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский, данные ЦМАКП свидетельствуют в первую очередь о завершении фазы бурного роста инвестиций, которую мы наблюдали во второй половине 2022−2024 годов, а не о каком-то кризисе в этой сфере.
— С середины 2022 года по 2024-й вся экономика РФ (это отражают и темпы роста ВВП, и разрыв выпуска, и динамика инвестиций в основной капитал, и рост реальных заработных плат, и изменение уровня безработицы) находилась в состоянии «перегрева» (выше уровня долгосрочных устойчивых темпов роста). С конца 2024 года показатели возвращаются к своим средним долгосрочным значениям, что предполагает заметное замедление в динамике, — отмечает эксперт.
По его словам, это в полной мере относится и к инвестициям в основной капитал. В частности, если посмотреть на график индекса инвестиционной активности, видно, что текущий ее показатель приближается к уровню инвестиционной активности 2019 года — достаточно благополучного года перед пандемией.
— Соответственно, по итогам 2025 года темп роста инвестиций в основной капитал можно ожидать близким к нулю, однако в следующем, 2026 году снижение инвестиционной активности прекратится, и можно ожидать некоторый рост, хотя, разумеется, и не такими темпами, как в 2023—2024 годах, — прогнозирует Сергей Дробышевский.
Главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко отмечает: данные Банка России указывают, что инвестиционная активность в III квартале 2025 года продолжила расти.
— Регулятор также подтверждает замедление роста активности, однако опросы предприятий указывают на их планы сохранить текущие темпы инвестиций в IV квартале 2025 года, — констатирует он.
Урон строительству и машиностроению
Среди отраслей, испытывающих спад и негативные эффектам от спада инвестиций, аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко выделяет в первую очередь строительство, машиностроение и всех их смежников, в том числе и производство стройматериалов, и металлургию, и проектирование, и добычу требующихся на стройке ископаемых.
— Однако здесь нужно в отдельную когорту выделить производства, тесно связанные с технологическими цепочками военно-промышленного комплекса — там воздействие жесткой денежно-кредитной политики гораздо менее выражено, — указывает он.
Дробышевский также отмечает, что и спад, и восстановление инвестиционной активности носят преимущественно фронтальный характер, затрагивая не только отрасли, завязанные на конечное потребление, но и отрасли, в той или иной степени ориентированные на обеспечение обороны страны и решение задач в рамках СВО.
Инвестбума не ждать
Насколько спад окажется длительным? По мнению Кирилла Лысенко, в 2025 и 2026 годах инвестиционного бума точно ожидать не стоит.
— Дальнейшая же динамика инвестиционного спроса будет сильно зависеть от наличия новых инфляционных и геополитических шоков, что будет влиять на скорость снижения ставки регулятором. Пока ставки на рынке сильно выше внутренней нормы доходностей многих потенциальных инвестиционных проектов компаний, капиталовложения в значительной доле отраслей будут носить скорее только замещающий характер, то есть направленный лишь на неубывание запаса основных средств, — считает эксперт.
При этом он добавляет, что нужно учесть наличие лагов воздействия смягчения ДКП: эффекты проявляются не сразу, а накапливаются по множеству каналов. Причем по некоторым каналам накопление длится почти 1,5 года.
В свою очередь, Сергей Дробышевский отмечает, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ в этих условиях имеет сигнальный характер, дав старт процессу завершения цикла роста.
— Это происходит, поскольку инфляция в значительной степени также связана с перегревом экономики. По мере выхода экономики на долгосрочную траекторию роста инфляция, а за ней и ключевая ставка будут снижаться. Это обеспечит и более благоприятные условия для инвестиций. Однако всё-таки первую роль будет играть не стоимость заимствований, а рост потребности компаний в новых инвестициях для дальнейшего развития, после того как сделанные в период бума инвестиции полностью будут задействованы в текущем производственном процессе, — заключает собеседник «Известий».
Инвестиции в основной капитал преимущественно осуществляются за счет собственных средств компаний, поэтому их динамика менее чувствительна к ужесточению денежно-кредитных условий, указывает Мелащенко.
— Однако дальнейшее снижение ключевой ставки, безусловно, поддержит рост инвестиционного спроса как прямым образом, снизив потенциальные процентные расходы, так и косвенно (меньше жесткость денежно-кредитных условий — больше потребительский спрос в экономике, а значит, больше прибыли и больше стимулы расширять производства). Это подтверждается и опросами Банка России, в которых респонденты указывают в качестве ограничивающих факторов экономическую неопределенность, ограничения собственных средств и сдержанный спрос, — резюмирует эксперт.