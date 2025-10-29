Стоп-кран для инвестиций: почему вложения в экономику России падают

— Это происходит, поскольку инфляция в значительной степени также связана с перегревом экономики. По мере выхода экономики на долгосрочную траекторию роста инфляция, а за ней и ключевая ставка будут снижаться. Это обеспечит и более благоприятные условия для инвестиций. Однако всё-таки первую роль будет играть не стоимость заимствований, а рост потребности компаний в новых инвестициях для дальнейшего развития, после того как сделанные в период бума инвестиции полностью будут задействованы в текущем производственном процессе, — заключает собеседник «Известий».