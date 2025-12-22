Стока много: в РФ откроют хабы по продаже подержанных машин с дисконтом до 40%

В России откроют до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом, узнали «Известия». Распродажу техники в начале 2026 года начнут лизинговые компании в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Там выставят изъятые легковые и грузовые автомобили из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и прочее. В зависимости от сроков экспозиции и типа техники скидка на машины составит от 5 до 40%. Каким образом это повлияет на продажи подержанных машин в дилерских центрах — в материале «Известий».