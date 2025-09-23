Ричмонд
Стоимость золота превысила 3 790 долларов впервые в истории

Стоимость декабрьского фьючерса на золото поднималась выше 3 790 долларов за тройскую унцию утром 23 сентября, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, по данным на 4:30 по московскому времени, стоимость золота достигала 3 794,37 доллара — максимальной отметки за всю историю торгов.

Позднее драгметалл немного подешевел, торгуясь в диапазоне 3 788 — 3 791 доллар за тройскую унцию.

На 9:00 мск цена золота составляла 3 786,85 доллара.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Фьючерс: что это и как его используют на срочном рынке
Торговля на срочном рынке привлекает высокой доходностью, но требует глубокого понимания стратегий и рисков. Одним из биржевых инструментов для краткосрочных инвестиций выступает фьючерс. Расскажем, в чем его особенности.
