Стоимость золота превысила 3 790 долларов впервые в истории

Так, по данным на 4:30 по московскому времени, стоимость золота достигала 3 794,37 доллара — максимальной отметки за всю историю торгов.
Позднее драгметалл немного подешевел, торгуясь в диапазоне 3 788 — 3 791 доллар за тройскую унцию.
На 9:00 мск цена золота составляла 3 786,85 доллара.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
