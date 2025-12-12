Цены на золото превысили 4 374 доллара впервые в истории

Так, по данным на 14:18 по московскому времени, цена золота достигала 4 374,25 доллара за тройскую унцию. Такого уровня стоимость драгметалла достигла впервые в истории.
Позднее золото немного снизилось в цене — на 14:21 мск стоимость февральского фьючерса составила 4 317,95 доллара.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
