Цены на золото превысили 4 374 доллара впервые в истории

Стоимость февральского фьючерса на золото поднималась выше 4 374 долларов за тройскую унцию днем 12 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

Так, по данным на 14:18 по московскому времени, цена золота достигала 4 374,25 доллара за тройскую унцию. Такого уровня стоимость драгметалла достигла впервые в истории.

Позднее золото немного снизилось в цене — на 14:21 мск стоимость февральского фьючерса составила 4 317,95 доллара.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

