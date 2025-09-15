Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Источник: AP 2024

Биржевая стоимость золота на торгах 15 сентября превысила $3720 за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3722,2 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

До этого эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тыс. за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС. Отмечается, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

До этого эксперт Пермского Политеха Юлия Стародумова объяснила, что золото остается надежным активом-убежищем, сохраняющим стоимость в условиях инфляции и экономической нестабильности.

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше