Стоимость золота обновила исторический максимум

До этого эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тыс. за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС. Отмечается, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.