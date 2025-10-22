Стоимость золота и серебра снижается более чем на 5%

По данным на 23:25 мск 21 октября, цена на золото составляла $4 136,8 за тройскую унцию (-5,11%). По состоянию на 02:18 мск 22 октября, стоимость драгметалла ускорила снижение и торговалась на уровне $4 130 за тройскую унцию (-5,33%).