Стоимость золота и серебра снижается более чем на 5%

По данным на 23:25 мск 21 октября, цена на золото составляла $4 136,8 за тройскую унцию (-5,11%). По состоянию на 02:18 мск 22 октября, стоимость драгметалла ускорила снижение и торговалась на уровне $4 130 за тройскую унцию (-5,33%).
В то же время стоимость фьючерса на серебро также демонстрировала снижение на 5,61% — до $47,95 за тройскую унцию.
Исторический максимум на золото был установлен 17 октября 2025 года. Тогда драгметалл поднялся до отметки в $4 392 за тройскую унцию. Исторический максимум на серебро был установлен 16 октября 2025 года. Тогда драгметалл поднялся до отметки в $53,765 за тройскую унцию.