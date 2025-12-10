Ричмонд
Стоимость серебра обновила исторический рекорд

Стоимость мартовских фьючерсов на серебро поднималась выше 62 долларов за тройскую унцию утром 10 декабря, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, по данным на 9:45 по московскому времени, цена серебра достигала 62,135 доллара за тройскую унцию. Таким образом, стоимость драгметалла обновила максимум за всю историю торгов.

Позднее цена серебра немного снизилась — на 10:25 мск стоимость фьючерсов составляла 61,97 доллара.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

