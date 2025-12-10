Стоимость серебра обновила исторический рекорд

Так, по данным на 9:45 по московскому времени, цена серебра достигала 62,135 доллара за тройскую унцию. Таким образом, стоимость драгметалла обновила максимум за всю историю торгов.
Позднее цена серебра немного снизилась — на 10:25 мск стоимость фьючерсов составляла 61,97 доллара.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
