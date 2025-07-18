Стоимость перелетов по России этим летом снизилась на треть

На втором месте в списке популярных авианаправлений входит Санкт-Петербург, куда куплено 12,4% билетов по стране. Цены на перелеты в Петербург снизились на 30%, до 14 400 рублей. Номер в трехзвездочной гостинице этим летом стоит порядка 7700 рублей в сутки. Также в топ-3 вошел Калининград с долей 7,0%, куда можно улететь в среднем за 15 100 рублей (за год цена снизилась на 22%), а забронировать отель — за 9500 рублей в сутки.