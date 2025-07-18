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Стоимость перелетов по России этим летом снизилась на треть

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированию авиабилетов по России этим летом и выяснил, куда чаще всего летают его клиенты и во сколько обходятся такие поездки.

Источник: RUNGROJ YONGRIT/EPA/TASS

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Выяснилось, что за год цена авиабилетов в обе стороны снизилась на 32%: этим летом она составила 17 900 рублей, тогда как в прошлом году отправиться куда-то по России можно было за 23 600 рублей.

Чаще всего с июня по август покупают билеты на самолеты в Москву: доля столицы в общем объеме заказов составила 29,0%. Перелет туда-обратно этим летом обходится в 14 200 рублей, что на 25% меньше, чем год назад, а номер в трехзвездочном отеле можно забронировать в среднем за 6 200 рублей в сутки.

На втором месте в списке популярных авианаправлений входит Санкт-Петербург, куда куплено 12,4% билетов по стране. Цены на перелеты в Петербург снизились на 30%, до 14 400 рублей. Номер в трехзвездочной гостинице этим летом стоит порядка 7700 рублей в сутки. Также в топ-3 вошел Калининград с долей 7,0%, куда можно улететь в среднем за 15 100 рублей (за год цена снизилась на 22%), а забронировать отель — за 9500 рублей в сутки.

Кроме того, этим летом россияне часто летают в Сочи (доля — 6,8%), Екатеринбург (2,8%), Минеральные Воды (2,6%), Казань (2,5%), Махачкалу (2,4%), Уфу (2,2%) и Самару (1,9%). И почти во все эти города можно отправиться дешевле, чем прошлым летом. Исключение составила Махачкала: цена на билет в столицу республики Дагестан выросла на 11%.

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