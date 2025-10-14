Стоимость кладовых в Москве достигла цены однокомнатной квартиры

«Мы живем в эпоху потребления, когда количество вещей растет вместе с уровнем благосостояния. Даже владельцы премиальных квартир хотят, чтобы их коллекции, одежда или спортинвентарь были под рукой и в безопасности. Поэтому кладовые внутри жилых комплексов становятся не просто подсобными помещениями, а своего рода “домом для вещей”, — сказала партнер агентства недвижимости и аналитик рынка жилья Ольга Хабнер.