Стоимость кладовых в Москве достигла цены однокомнатной квартиры

Лидером списка стал жилой комплекс рядом со станцией метро «Третьяковская» сегмента делюкс, где кладовая размером 10 кв. м стоит 16,5 млн рублей. На втором месте — клубный дом в районе Остоженки: помещение площадью 8 кв. м оценивается в 13 млн рублей. Замыкает тройку комплекса рядом с ВДНХ категории премиум — здесь помещение для хранения площадью 13,8 кв. м предлагается за 6,3 млн рублей.
При этом в большинстве объектов делюкс-класса такие пространства предлагаются только резидентам, а стоимость формируется под запрос. Лишь в двух жилых комплексах этого уровня цены указаны публично, поэтому рейтинг объединяет объекты делюкс- и премиум-сегментов с открытыми прайсами.
«Мы живем в эпоху потребления, когда количество вещей растет вместе с уровнем благосостояния. Даже владельцы премиальных квартир хотят, чтобы их коллекции, одежда или спортинвентарь были под рукой и в безопасности. Поэтому кладовые внутри жилых комплексов становятся не просто подсобными помещениями, а своего рода “домом для вещей”, — сказала партнер агентства недвижимости и аналитик рынка жилья Ольга Хабнер.
Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров 12 сентября рассказал «Известиям», что в 2025 году всплеск интереса к недвижимости обусловлен не только традиционным сезонным фактором, но и рядом важных изменений в экономической ситуации, которая постепенно стабилизируется.