Степашин: ключевую ставку могут снизить до 6% при замедлении инфляции

Он обратил внимание на то, что ситуация с ключевой ставкой — это «палка о двух концах». «Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать. Пока, я думаю, что действительно для промышленности, и для ипотеки, и для стройки она тяжелая и неработающая. Давайте дождемся следующего года, полагаю, что все-таки она будет снижена», — ответил экс-премьер на вопрос, было ли достаточным последнее снижение ключевой ставки.